لائحة انضباط جديدة في الأهلي ضمن أولى مهام وائل جمعة مدير الكرة

يبدأ وائل جمعة مهامه مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط ملفات متعددة تنتظر الحسم، في إطار خطة الإدارة لإعادة الانضباط داخل الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

ويأتي ملف فرض الانضباط داخل غرفة الملابس على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد التحديات التي شهدها الفريق خلال الفترة الماضية، ما دفع الإدارة إلى وضع لائحة داخلية جديدة تنظم العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وتحدد بوضوح قواعد الثواب والعقاب.

أولًا: بنود الانضباط والسلوك العام

الالتزام الكامل بمواعيد التدريبات والمعسكرات الداخلية والخارجية دون تأخير.

منع أي تجاوزات داخل غرفة الملابس أو أثناء السفر مع الفريق.

الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والطبي والإداري دون استثناء.

الحفاظ على صورة النادي داخل وخارج الملعب وعدم الإدلاء بتصريحات فردية دون إذن مسبق.

ثانيًا: لائحة العقوبات

توقيع غرامات مالية تصاعدية على حالات التأخير أو الغياب غير المبرر عن التدريبات.

خصم جزء من المستحقات في حال تكرار المخالفات السلوكية أو الفنية.

الإيقاف الداخلي عن المشاركة في المباريات في حالة الأزمات السلوكية الكبرى.

رفع تقارير مباشرة لإدارة النادي في حال تكرار التجاوزات لاتخاذ قرارات حاسمة.

ثالثًا: نظام الثواب والمكافآت

منح مكافآت إضافية للاعبين الملتزمين انضباطيًا وفنيًا خلال الموسم.

مكافآت خاصة للأداء المميز في المباريات الكبرى أو البطولات القارية.

تحفيز المجموعة الأساسية من خلال نظام تقييم أسبوعي يعتمد على الجهد والالتزام وليس الأداء فقط.

رابعًا: ملف اللاعبين المعارين والعقود

تقييم شامل لملف اللاعبين المعارين لتحديد العائدين وفقًا لاحتياجات الفريق.

حسم ملف تجديد العقود للاعبين الأساسيين الذين تنتهي عقودهم قريبًا للحفاظ على استقرار القوام الأساسي.

خامسًا: الصفقات الجديدة

دعم الفريق بصفقات قوية في المراكز التي تحتاج تدعيمًا، وعلى رأسها مركز المهاجم.

التنسيق الكامل بين مدير الكرة والجهاز الفني في ملف التعاقدات لضمان احتياجات الفريق الفنية.

ويأمل مسؤولو الأهلي أن تسهم هذه اللائحة في إعادة الانضباط الكامل داخل الفريق، وتعزيز الاستقرار قبل انطلاق موسم يُنتظر أن يشهد منافسات قوية على المستويين المحلي والقاري.