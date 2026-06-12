بلا اخطاء.. خالد الغندور يتغنى بالحكام المصريين في كأس العالم

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك من جانب طاقم تحكيم مصري، في بطولة كأس العالم.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “أداء اكثر من رائع لطاقم التحكيم المصري كابتن أمين عمر ومحمود ابو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور علي تقنية الفيديو ومباراة تقريبا بلا اي خطأ تحكيمي ومباراة مثالية تحكيميا”.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك إلى طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، في إنجاز جديد يعكس المكانة المتميزة التي وصل إليها التحكيم المصري على الساحة العالمية.

وجاء اختيار أمين عمر لإدارة المواجهة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم، ليؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر التحكيمية المصرية لدى الاتحاد الدولي، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه الحكام المصريون خلال السنوات الأخيرة في مختلف البطولات القارية والدولية.

وضم الطاقم المصري المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما تولى محمد معروف مهمة الحكم الرابع، ليظهر التحكيم المصري ممثلًا بشكل كامل في واحدة من أهم البطولات الكروية على مستوى العالم.