للتاريخ.. طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر يقود ثاني مباريات كأس العالم

دخل التحكيم المصري سجلات التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك إلى طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، في إنجاز جديد يعكس المكانة المتميزة التي وصل إليها التحكيم المصري على الساحة العالمية.

وجاء اختيار أمين عمر لإدارة المواجهة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم، ليؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر التحكيمية المصرية لدى الاتحاد الدولي، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه الحكام المصريون خلال السنوات الأخيرة في مختلف البطولات القارية والدولية.

وضم الطاقم المصري المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما تولى محمد معروف مهمة الحكم الرابع، ليظهر التحكيم المصري ممثلًا بشكل كامل في واحدة من أهم البطولات الكروية على مستوى العالم.

ويعد ظهور طاقم مصري كامل في إدارة مباراة ضمن منافسات كأس العالم حدثًا استثنائيًا يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة التحكيم في مصر خلال الفترة الماضية، نتيجة الاهتمام المتزايد بتطوير الحكام وإعدادهم للمشاركة في أكبر المحافل الدولية.

وشهدت المباراة اهتمامًا كبيرًا من الجماهير والمتابعين، ليس فقط بسبب أهمية المواجهة بين كوريا الجنوبية والتشيك، ولكن أيضًا بسبب الحضور المصري البارز في إدارة اللقاء، حيث حرص الكثيرون على متابعة أداء الطاقم التحكيمي الذي حمل راية التحكيم العربي والإفريقي في البطولة.

ويواصل أمين عمر تعزيز حضوره الدولي بعد سلسلة من المشاركات الناجحة في بطولات كبرى، ليؤكد جدارته بالثقة التي منحها له الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما يمثل هذا التكليف مصدر فخر للرياضة المصرية بشكل عام، وللتحكيم المصري بشكل خاص، في ظل المنافسة الكبيرة بين حكام مختلف القارات للحصول على فرصة إدارة مباريات كأس العالم.

ويأمل الشارع الرياضي المصري أن يكون هذا الظهور التاريخي بداية لمزيد من النجاحات والتحقيقات المميزة للحكام المصريين في البطولات العالمية المقبلة، بما يعزز مكانة مصر بين أبرز الدول المصدرة للكفاءات التحكيمية على مستوى العالم