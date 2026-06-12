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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة التشيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

التشيك
التشيك
رباب الهواري

أعلن منتخبا التشيك وكوريا الجنوبية التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب جوادالاخارا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لتحقيق انطلاقة قوية في مشوارهما بالمونديال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، خاصة أنها تمثل أول ظهور رسمي للمنتخبين في النسخة الحالية من البطولة، حيث يأمل كل طرف في حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصه مبكرًا في التأهل إلى الدور التالي، في مجموعة يتوقع أن تشهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

ويدخل المنتخب الكوري الجنوبي المواجهة بتشكيلة يقودها النجم سون هيونج مين، إلى جانب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في البطولات الدولية. وجاء التشكيل على النحو التالي: جو هيون وو في حراسة المرمى، وأمامه كل من لي جي هيوك، بارك هان بيوم، كيم مين جاي، ولي تاي سوك في الخط الخلفي، بينما يضم خط الوسط بايك سيونج هو، هوانج إن بوم، وسيول يونج وو، إلى جانب لي كانج إن ولي جاي سونج، فيما يقود سون هيونج مين الخط الأمامي.

في المقابل، يعتمد منتخب التشيك على مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة الأوروبية، وجاء تشكيله الأساسي مكونًا من كوفيتش في حراسة المرمى، وأمامه خلوبيك، هراناتش، كريتشي، وكوفال في الدفاع، بينما يتواجد في الوسط كل من سوتشيك، سويكا، وزيليني، ويقود الهجوم الثلاثي سولك، بروفود، وشيك.

ويطمح المنتخبان إلى استغلال المباراة الافتتاحية لتحقيق دفعة معنوية مهمة قبل خوض بقية مباريات المجموعة، إذ يدرك كل منهما أن البداية الإيجابية في بطولة بحجم كأس العالم قد تكون مفتاح العبور إلى الأدوار الإقصائية. كما ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة تكتيكية مثيرة بين مدرستين مختلفتين، في لقاء قد يحمل الكثير من الندية والإثارة منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية


 

منتخب التشيك منتخب كوريا الجنوبيه كأس العالم اخبار الرياضة

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