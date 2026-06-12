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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا تسجل رابع أعلى حضور جماهيري في تاريخ افتتاح كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

دخلت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا التاريخ، بعدما أصبحت رابع أكثر مباراة افتتاحية من حيث الحضور الجماهيري منذ انطلاق البطولة العالمية.

واستهل المنتخب المكسيكي مشواره في البطولة بانتصار مهم على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب العاصمة المكسيكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً ضخماً بلغ 80 ألفاً و824 متفرجاً، في مشهد عكس الشغف الكبير بكرة القدم والاهتمام الاستثنائي بالنسخة الحالية من كأس العالم، التي تقام للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، وبمشاركة 48 منتخباً.

وامتلأت مدرجات الملعب بالجماهير التي صنعت أجواء احتفالية مميزة، لتؤكد من جديد المكانة العالمية للبطولة وقدرتها على جذب عشرات الآلاف من المشجعين من مختلف أنحاء العالم. كما عكس هذا الحضور النجاح التنظيمي الكبير للمباراة الافتتاحية والاهتمام الواسع بمتابعة منافسات المونديال منذ صافرة البداية.

قائمة المباريات الافتتاحية الأكثر حضوراً في تاريخ البطولة

ورغم الرقم الجماهيري الكبير الذي سجلته مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا، فإن صدارة المباريات الافتتاحية الأكثر حضوراً لا تزال من نصيب مباراة المكسيك والاتحاد السوفياتي في كأس العالم 1970، والتي أقيمت أمام 107 آلاف و160 مشجعاً.

وجاءت مباراة إنجلترا والأوروغواي في افتتاح نسخة عام 1966 بالمركز الثاني، بعدما حضرها 87 ألفاً و148 متفرجاً، بينما احتلت مواجهة البرازيل والمكسيك في افتتاح بطولة عام 1950 المركز الثالث بحضور بلغ 81 ألف مشجع.

أما مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026 فقد جاءت في المركز الرابع ضمن القائمة التاريخية، متفوقة على العديد من المباريات الافتتاحية التي شهدتها النسخ السابقة من البطولة، لتؤكد استمرار قدرة كأس العالم على استقطاب الجماهير وتحقيق أرقام استثنائية في الحضور والمتابعة حول العالم.

كأس العالم المكسيك جنوب افريقيا اخبار الرياضة

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