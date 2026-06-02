مواعيد مباريات منتخب مصر في كاس العالم

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعه بصحبه بلجيكا إيران، ونيوزيلندا.

تضم قائمة المنتخب كل من :

ـ حراسة المرمي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء

ـ الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

ـ الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو ،محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

ـ الهجوم: عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم

موعد مباراة مصر وبلجيكا



يواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 15 يونيو في تمام الساعه 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا 21 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب مصر نظيره إيران 26 يونيو في تمام الساعه 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.