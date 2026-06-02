كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

عاد اسم اللاعب محمد صلاح إلى الواجهة مجددًا بعد تقارير تحدثت عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

مستقبل غامض بعد رحلة ليفربول

ويستمر الجدل بشأن مستقبل النجم المصري عقب نهاية رحلته التاريخية مع نادي ليفربول ، وسط ترقب لوجهته المقبلة.

المال ليس العامل الوحيد

وأكدت التقارير أن صلاح لا ينظر إلى الجانب المالي فقط عند دراسة العروض المقدمة له، بل يضع عدة اعتبارات رياضية وشخصية.

3 شروط تحسم القرار

وكشفت التقارير أن قائد منتخب مصر وضع ثلاثة شروط رئيسية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن خطوته القادمة.

