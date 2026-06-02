كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد؟

يُعرف جفاف العين الشديد (Xerophthalmia) بأنه مجموعة من العلامات والأعراض التي تصيب العين نتيجة نقص فيتامين أ، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر.

وأفضل طريقة لتجنب الإصابة بجفاف العين الناتج عن نقص فيتامين أ هي الحصول على كميات كافية من فيتامين أ من خلال النظام الغذائي.

وتشمل الأطعمة الغنية به ما يلي:

-الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب.

-الفواكه الصفراء والبرتقالية مثل البابايا والبرتقال.

-الخضروات الصفراء مثل القرع واليقطين.

-الجزر.

-الكبدة.

-صفار البيض.

-زيوت كبد السمك.

-الأطعمة والمشروبات المدعمة بفيتامين أ.

أما علاج نقص فيتامين أ فيعتمد على تناول المكملات الغذائية ، مع ضرورة المتابعة الطبية، لأن الإفراط في تناول فيتامين أ قد يسبب مضاعفات خطيرة وقد يكون قاتلًا في بعض الحالات.