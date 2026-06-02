قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس
الغرفة 202 تشعل أحلام الأرجنتين.. هل يكتب ميسي الفصل الأخير من الأسطورة في مونديال 2026؟
تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
ريال مدريد يجهز ثورة ما بعد الانتخابات.. بيريز يقترب من حسم أولى صفقات المشروع الجديد .. إيه الحكاية؟
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
رد فعل أمير كرارة وأحمد السقا بعد تصريحات جريئة للراحلة سهام جلال .. فيديو
تعرف على موعد عزاء الفنانة سهام جلال
حورية فرغلي تكشف حقيقة هجوم بلطجية على منزلها واستغاثتها بالشرطة.. خاص
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
جثث على الأسفلت.. أرقام صادمة عن حوادث الطرق | تراجع الوفيات وارتفاع الإصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رد فعل أمير كرارة وأحمد السقا بعد تصريحات جريئة للراحلة سهام جلال .. فيديو

سهام جلال وأمير كرارة وأحمد السقا
سهام جلال وأمير كرارة وأحمد السقا
البهى عمرو

يعاني الوسط الفني من حالة حزن شديد بعد وفاة الفنانة سهام جلال، والتي كانت واحدة من الوجوه الفنية التي تركت بصمة مميزة في السينما والدراما، حيث استطاعت بموهبتها وحضورها اللافت أن تحجز مكانة خاصة في قلوب الجمهور.

 شاركت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية في العديد من الأعمال الناجحة التي تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وقدمت أدوارًا مختلفة عكست قدراتها التمثيلية وتنوع أدائها، وكان من أهمها المشاركة مع الفنان الكبير عادل إمام. 

لو معنديش شلة مفيش شغل

الفنانة الراحلة سهام جلال
سهام جلال 

 

وكانت الراحلة قد تحدثت في آخر مداخلة هاتفية لها عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهال طايل، عن غيابها عن التمثيل لفترة طويلة، وقالت إن الوسط الفني والمشاركة في الأعمال الفنية أصبحت تعمد على الشلالية، وتعمد على المعارف، معلقة :" لو معنديش شلة وامتلك الموهبة لن أشارك في الأعمال".

سهام جلال
سهام جلال 

وتابعت الراحلة في آخر مكالمة لها :" أن هناك نجوم كبار يمتلكون موهبة كبيرة وحققو نجاحات كبيرة ويجلسون في البيت، لأن هؤلاء ليس لهم شلة، وأن هؤلاء يصعب عليهم التوسل لأحد المخرجين أو الزملاء من أجل المشاركة في أعمال".

ولفتت إلى أن مهنة الفن مفيش فيها أصحاب، وأنها جاملت الكثير، لكنها لم تحصل على نفس الأمر من المقربين لها، موضحة أن «فيلم حرب إيطاليا خت فيه 25 ألف جنيه، وأنا اللي صرف عليه».

وتابعت أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو من قدمها للعمل في مجال التمثيل، وأن الراحل كان يلتزم بالوعد الذي يعطيه لغيره، وأن النجوم في الزمن الماضي، يختلفون عن النجوم الموجودين بالوقت الحالي.

وتابعت: لجأت إلى إنشاء وتصوير فيديوهات لي على تطبيق التيك توك، لأن المنتجين أصبحوا الآن يختارون البلوجرز وأصحاب الفيديوهات الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين، موضحة “عملت كدة عشان أفضل موجودة، ومكانش قدامي غير كده عشان الناس متنسانيش”.

وأكملت الفنانة سهام جلال: اتصلت بالفنانين والمنتجين والمخرجين، وأخدت وعود كثيرة ولكن بيكون زي كلام على ورق كده، ومحدش شغلني ولا رد عليا بعد ما اتصلت عليه.

واستطردت “اتصلت بنقيب الممثلين في مرة أطلب منه شغل، وكان رده عليا وقتها: هل هفرضك على المخرجين؟، واتصلت بزمايلي ولكن محدش رد عليا وعبرني بعد كده"، مؤكدة "أنا نقابية والنقابة المفروض تشغلني".

أمير كرارة وأحمد السقا

 

وتحدثت عن غضب أمير كرارة وأحمد السقا، بسبب التصريحات التي خرجت منها بعدم وقوفهم بجوارها، وأنها قالت :" علاقتها بكرارة ليست سطحية، وأنه حبيبها وفنان كبير، لكن طلبت من أمير كرارة دور، وبعد كده قال لها حاضر، وعنيا يا سوسو، وبعدها مردش عليها واختفى".

وتابعت :" أنا صريحة وغضب أمير كرارة وأحمد السقا كان بناء على أنها خرجت بتصريحات جريئة، وأمير كرارة وأحمد السقا زعلوا مني بعد هذه التصريحات".

 

سهام جلال الفنانة سهام جلال السينما أمير كرارة وأحمد السقا أمير كرارة أحمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

الدواجن والبيض

انخفاض جديد للبانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

سهام جلال

عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

وكيل وزارة الصحة ببني سويف يعتمد نتائج امتحانات مدارس التمريض بنسبة نجاح تجاوزت 90%

رفع الإشغالات بالبحيرة

محافظ البحيرة: إزالة 26 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 7834 مترًا مربعًا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز التدريب المهني ومصنع الملابس الجاهزة بالخارجة

بالصور

ما السبب الحقيقي وراء استيقاظك بين الثالثة والخامسة فجراً؟ خبراء يكشفون الأسباب الخفية

الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا
الاستيقاظ ليلا

كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد
كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد
كيف يمكنك الوقاية من مرض جفاف العين الشديد

سيارة عمرها 54 عامًا.. عودة أسطورة فورد تشعل مزادات السيارات

فورد
فورد
فورد

علامات في رسومات طفلك قد تكشف ما يشعر به.. رسائل صامتة يتركها على الورق

رسومات الطفل تكشف شخصيته
رسومات الطفل تكشف شخصيته
رسومات الطفل تكشف شخصيته

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد