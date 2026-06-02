رد فعل أمير كرارة وأحمد السقا بعد تصريحات جريئة للراحلة سهام جلال .. فيديو

يعاني الوسط الفني من حالة حزن شديد بعد وفاة الفنانة سهام جلال، والتي كانت واحدة من الوجوه الفنية التي تركت بصمة مميزة في السينما والدراما، حيث استطاعت بموهبتها وحضورها اللافت أن تحجز مكانة خاصة في قلوب الجمهور.

شاركت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية في العديد من الأعمال الناجحة التي تنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وقدمت أدوارًا مختلفة عكست قدراتها التمثيلية وتنوع أدائها، وكان من أهمها المشاركة مع الفنان الكبير عادل إمام.

وكانت الراحلة قد تحدثت في آخر مداخلة هاتفية لها عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهال طايل، عن غيابها عن التمثيل لفترة طويلة، وقالت إن الوسط الفني والمشاركة في الأعمال الفنية أصبحت تعمد على الشلالية، وتعمد على المعارف، معلقة :" لو معنديش شلة وامتلك الموهبة لن أشارك في الأعمال".

وتابعت الراحلة في آخر مكالمة لها :" أن هناك نجوم كبار يمتلكون موهبة كبيرة وحققو نجاحات كبيرة ويجلسون في البيت، لأن هؤلاء ليس لهم شلة، وأن هؤلاء يصعب عليهم التوسل لأحد المخرجين أو الزملاء من أجل المشاركة في أعمال".

ولفتت إلى أن مهنة الفن مفيش فيها أصحاب، وأنها جاملت الكثير، لكنها لم تحصل على نفس الأمر من المقربين لها، موضحة أن «فيلم حرب إيطاليا خت فيه 25 ألف جنيه، وأنا اللي صرف عليه».

وتابعت أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو من قدمها للعمل في مجال التمثيل، وأن الراحل كان يلتزم بالوعد الذي يعطيه لغيره، وأن النجوم في الزمن الماضي، يختلفون عن النجوم الموجودين بالوقت الحالي.

وتابعت: لجأت إلى إنشاء وتصوير فيديوهات لي على تطبيق التيك توك، لأن المنتجين أصبحوا الآن يختارون البلوجرز وأصحاب الفيديوهات الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين، موضحة “عملت كدة عشان أفضل موجودة، ومكانش قدامي غير كده عشان الناس متنسانيش”.

وأكملت الفنانة سهام جلال: اتصلت بالفنانين والمنتجين والمخرجين، وأخدت وعود كثيرة ولكن بيكون زي كلام على ورق كده، ومحدش شغلني ولا رد عليا بعد ما اتصلت عليه.

واستطردت “اتصلت بنقيب الممثلين في مرة أطلب منه شغل، وكان رده عليا وقتها: هل هفرضك على المخرجين؟، واتصلت بزمايلي ولكن محدش رد عليا وعبرني بعد كده"، مؤكدة "أنا نقابية والنقابة المفروض تشغلني".

وتحدثت عن غضب أمير كرارة وأحمد السقا، بسبب التصريحات التي خرجت منها بعدم وقوفهم بجوارها، وأنها قالت :" علاقتها بكرارة ليست سطحية، وأنه حبيبها وفنان كبير، لكن طلبت من أمير كرارة دور، وبعد كده قال لها حاضر، وعنيا يا سوسو، وبعدها مردش عليها واختفى".

وتابعت :" أنا صريحة وغضب أمير كرارة وأحمد السقا كان بناء على أنها خرجت بتصريحات جريئة، وأمير كرارة وأحمد السقا زعلوا مني بعد هذه التصريحات".