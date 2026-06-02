عودة حجاج الجمعيات الأهلية بالمنوفية إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، عودة حجاج وزارة التضامن الاجتماعى بالمؤسسة القوميه لتيسير الحج من اعضاء الجمعيات الأهلية بالمنوفية المستوى الثالث، كما يعود اليوم حجاج المستوى الثاني.

واعلنت المديرية، أنه تمت عودة الحجاج إلى أراضي الوطن بسهولة ويسر، وكانت رحلة الحج فى أجواء روحانية وتنظيم جيد ومتابعة مستمرة لضمان راحة الحجاج وتيسير أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد صبرى عبدالحميد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالمنوفية ٫ ان حجاج الجمعيات بالمنوفية أشادوا بالاجراءات المنظمة وان رحلتهم كانت ممتعة.