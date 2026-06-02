اليوم.. أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل جدته في المنوفية

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل جدته بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور لرفضها اعطاءه مبلغ مالي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الباجور بالعثور علي سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها بقرية سبك الضحاك التابعة للمركز ومسدد لها عدة طعنات نافذة.

بالانتقال تبين العثور علي السيدة فاطمة داخل شقتها، وبالبحث والتحريات تبين أن وراء الواقعة حفيدها حيث أنه طلب منها مبلغا ماليا ورفضت اعطاءه فنشبت بينهما مشادة كلامية قام علي إثرها الأخير بتسديد عدة طعنات لها بسلاح أبيض مما أدي إلي وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلي المستشفي حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.