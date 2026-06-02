مرافعة الدفاع في محاكمة 61 بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني مرافعة الدفاع في محاكمة 61 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1650 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.