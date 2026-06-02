سماع الشهود في محاكمة 43 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني سماع الشهود في محاكمة 43 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر، في القضية رقم 2106 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 706 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين قاموا بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة تقليدية، كما وُجه لبعض المتهمين اتهامات بتبادل التكليفات عبر برنامج "تليجرام".