قبل انطلاقها الخميس|20 صورة ترصد إنتهاء تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

أعلنت المديريات و الإدارات التعليمية انتهاء تجهيزات واستعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 المقرر انطلاقها الخميس القادم في معظم محافظات الجمهورية.

فمن جانبها ، أعلنت إدارة الوراق التعليمية بالجيزة ، الإنتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان سير امتحانا الشهادة الإعدادية 2026 في أجواء يسودها الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ، مؤكدة أنه قد شملت أعمال الجاهزية والاستعداد ما يلي:

الانتهاء من تجهيز جميع مقار اللجان الامتحانية وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب.

مراجعة وصيانة الأثاث المدرسي والتأكد من سلامة الديسكات والمقاعد داخل اللجان.

الانتهاء من أعمال صيانة ودهان الديسكات بالألوان المعتمدة والمقررة لكل لجنة امتحانية بما يحقق المظهر الحضاري والانضباط داخل اللجان.

التأكد من جاهزية الإنارة والمراوح ووسائل التهوية داخل اللجان.

الانتهاء من أعمال النظافة الشاملة داخل المدارس وخارجها ورفع كفاءة المداخل والممرات.

توفير الرعاية الصحية والإسعافات الأولية والتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

تشكيل غرف عمليات بالإدارة التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي معوقات.

التأكيد على تطبيق جميع التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات بكل دقة.

توفير الأمن والانضباط داخل وخارج اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

التأكد من جاهزية وسائل الاتصال والمتابعة المستمرة بين اللجان وغرفة العمليات الرئيسية.

متابعة إجراءات تسليم وتسلم أوراق الأسئلة والإجابة وفق أعلى درجات السرية والانضباط.

توفير المناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وطمأنينة.

وأكدت إدارة الوراق التعليمية حرصها الدائم على توفير كافة الإمكانات اللازمة لخدمة أبنائها الطلاب، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج، وأن تخرج الامتحانات بصورة مشرفة تعكس الجهد المبذول من جميع العاملين بالإدارة والمدارس.

كما عقدت أسماء صلاح وكيل إدارة حدائق التعليمية بالجيزة ، " إجتماعاً موسعاً مع السادة رؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعداديةو المراقبين الأوائل و الموجهين المقيمين ، وتم التأكيد على :

جاهزية اللجان الامتحانية واستكمال كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق يوم الخميس الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٦م.

الإلتزام الكامل بقانون رقم 205 لسنة 2020 الذي يهدف إلى مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بما في ذلك الغش وتسريب أسئلة الإمتحانات ونشرها أو الترويج لها، وذلك للحفاظ على نزاهة ومصداقية النظام التعليمي ولضمان بيئة تعليمية عادلة ونزيهة .

التشديد على عدم حيازة السادة المراقبين والملاحظين للهواتف المحموله أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان .

التشديد على عدم حيازة الطلاب للهواتف المحموله حتى وإن كانت مغلقة أو أي أجهزة إلكترونية وكذلك السماعات والساعات الإلكترونية أثناء دخول اللجان لأداء الإمتحانات .

إعداد خطة لحل المشاكل التي تظهر باللجان وتزويد اللجان بالأعداد اللازمة من السادة المراقبين والملاحظين وعمل مركز تجمع للسادة المعلمين بالإدارة لسد احتياج اللجان التي يوجد بها عجز .

تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم .

تفعيل غرفة العمليات في الإدارة والتبليغ عن أى مشكلة أو معوقات لغرفة العمليات لحلها بأقصى سرعة ممكنة .

التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الإمتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية وكذلك الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة باللجان .

تجهيز غرفة عزل بكل مدرسة للحالات الطارئة .

الإهتمام بتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يومياً .

التنبيه مشدداً على المحافظة على سلامة وسرية أوراق الأسئلة بداية من إستلامها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها للجان .

الإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان وضمان عدم تكدس الطلاب أمام اللجان .

رفع تقرير يومي من قبل الموجه المقيم داخل اللجان عن أعمال الامتحانات ومتابعة ومراجعة كافة إجراءات العملية الإمتحانية وسير الإمتحانات .

وفي بورسعيد ، قامت هبة عبد المجيد وكيل إدارة بحر البقر التعليمية ، بعمل زيارة ميدانية لمدرسة بلال بن رباح الابتدائية بقيادة الأستاذة مريم الحريرى مدير المدرسة لمتابعة جاهزية المدرسة لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية 2026

وأكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، أن المديرية تتابع بشكل مستمر تنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية اللجان من حيث الأثاث المدرسي، وجاهزية المرافق، وتوافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، بما يحقق الراحة للطلاب ويسهم في أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنضبطة.

وأوضح وكيل الوزارة أن رفع درجة الاستعداد القصوى يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة امتحانية آمنة ومهيأة للطلاب، مؤكدًا أهمية مراجعة جميع التجهيزات اللوجستية والفنية داخل اللجان، والتأكد من جاهزية غرف الكنترول وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وفق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار "بدوي" إلى أن المتابعات الميدانية المكثفة تستهدف الوقوف على مستوى الجاهزية الفعلية داخل مقار اللجان، ورصد أية ملاحظات والعمل على تلافيها بصورة فورية، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.