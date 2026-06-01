بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل الأسبوع على وقع أداء إيجابي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,25%، ليستقر بذلك عند 18.922,23 نقطة.

وحقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,49 % إلى 1.399,82 نقطة، فيما سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,3 %إلى 1.909,59 نقطة.

في المقابل، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,48 % إلى 1.335,46 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 1,07% إلى 18.258,97 نقطة، وبنسبة 0,81 % إلى 16.401,48 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 360 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم)

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 1.105,6 مليار درهم.