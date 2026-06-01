مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار

أعرب الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، عن استيائه الشديد من موجة الانتقادات والهجوم التي صدرت من بعض جماهير الكرة المصرية تجاه منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، على خلفية اختيارات قائمة اللاعبين واستبعاد بعض الأسماء.

وأكد موسى، خلال حلقة برنامجه، اليوم- في إطار تناوله للأجواء المحيطة بالمنتخب الوطني قبل الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026- أن التعامل مع المنتخب يجب أن يكون بعيدًا عن الانتماءات الكروية للأندية، مشددًا على أن المنتخب الوطني يمثل جميع المصريين دون استثناء، ولا يجوز اختزاله في نادٍ بعينه سواء الأهلي أو الزمالك أو غيرهما من الأندية.

وأشار إلى أن المنتخب، بحسب وصفه، “يعلو فوق الجميع”، وأنه لا يجب إدخال الصراعات الكروية المحلية داخل إطار المنتخب الوطني، خاصة في مرحلة تتطلب دعمًا جماهيريًا واسعًا قبل الاستحقاقات الدولية المهمة.

وانتقد الإعلامي ما وصفه بحالة الانقسام والتجاذب بين الجماهير خلال الأيام الماضية، موضحًا أن بعض ردود الفعل وصلت إلى حد الهجوم على المدير الفني والجهاز المعاون، بالإضافة إلى إعلان بعض المشجعين عدم دعم المنتخب، وهو ما اعتبره أمرًا غير مقبول ولا يليق بالجمهور الرياضي.

وأضاف أن ما يحدث في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يعكس حالة من “التوتر غير المبرر”، مؤكدًا أن دعم المنتخبات الوطنية يعد سلوكًا طبيعيًا في مختلف دول العالم خلال البطولات الكبرى، وأن أي خلافات داخلية يجب أن تُترك جانبًا عندما يتعلق الأمر باسم مصر.

وشدد على أن قائمة اللاعبين المختارة تمثل الدولة المصرية في كأس العالم، بغض النظر عن انتماءاتهم للأندية، وأن التركيز يجب أن ينصب على دعم الفريق لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في البطولة.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن مساندة المنتخب الوطني ليست خيارًا بل واجبًا معنويًا على كل مشجع، داعيًا إلى التكاتف والالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل تمثيل مشرف لكرة القدم المصرية في المحافل الدولية.