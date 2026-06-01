برلمانية: مدينة العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية وجذب الاستثمارات

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة تعد من أبرز المشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها تجسد رؤية الجمهورية الجديدة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مدن حديثة وفق أحدث المعايير العالمية.

مدينة العلمين الجديدة

وقالت، خلال تصريحات لها اليوم، إن مدينة العلمين تحولت إلى نموذج متكامل لمدن الجيل الرابع، بفضل ما تضمه من بنية تحتية متطورة ومشروعات استثمارية وسياحية وعقارية كبرى، ما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت النائبة أن النجاحات التي تحققت في المدينة تعكس رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة رسم الخريطة العمرانية المصرية والتوسع خارج نطاق الوادي الضيق، بما يحقق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الدولة نجحت في تحويل منطقة الساحل الشمالي من وجهة موسمية إلى مركز اقتصادي وسياحي واستثماري يعمل طوال العام، وهو ما يؤكد كفاءة التخطيط والتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى.

تطوير البنية التحتية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحديث التشريعات وتقديم الحوافز للمستثمرين ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات.

وشددت على أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المصرية، وتعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر مستقبلًا أكثر ازدهارًا للأجيال المقبلة، داعية إلى مواصلة جهود جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية.