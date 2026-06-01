الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أول تعليق من أقطاي عبد الله بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر في المونديال

محمد بدران

أعرب أقطاي عبد الله عن رضاه الكامل بقرار استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة، مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، قال أقطاي: “شرف ليا إني أكون موجود مع منتخب مصر حتى لو معسكر وحيد، بَدْعَم منتخب مصر والجهاز الفني وكل اللاعبين في كأس العالم، شرف لأي حد إنه يلبس تيشيرت المنتخب، وأتمنى نوصل لأبعد مكان في المونديال”.

وأضاف اللاعب أن ارتداء قميص المنتخب يظل حلمًا لأي لاعب، مشددًا على أنه سيواصل العمل من أجل العودة للانضمام في الاستحقاقات القادمة، ودعم زملائه بكل قوة خلال البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وخاض منخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، أول تدريباته امس، استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً، المقررة إقامتها يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.


مجموعة منتخب مصر ومواعيد مبارياته في كأس العالم 

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

