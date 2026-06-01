جامعة العاصمة توضح ملابسات أزمة العرض المسرحي بكلية الحقوق: الانضباط أولوية

صرح الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بتوضيح شامل للحقائق، في إطار الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول واقعة إيقاف عرض مسرحي داخل جامعة العاصمة.

وجاء وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد.

وأوضح عليق أن الأنشطة الفنية داخل الجامعة، وعلى رأسها المسرح الجامعي، تستهدف في الأساس تحقيق أهداف تربوية وثقافية، من بينها تنمية القيم الإنسانية وتعزيز روح التعاون بين الطلاب، مشددًا على أن المشاركة في هذه الفعاليات تتم وفق قواعد تنظيمية واضحة تضمن الانضباط وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن الواقعة محل الجدل بدأت مع عرض مسرحي شارك فيه طلاب من كلية الحقوق، إلا أن هناك قرارًا إداريًا مسبقًا باستبعاد طالبين بعينهما لأسباب تنظيمية وتربوية، مؤكدًا أن هذا القرار كان معروفًا للجهات المنظمة قبل بدء الفعاليات.

وأضاف أن إدارة النشاط المسرحي وافقت مبدئيًا على العرض، لكنها اشترطت الالتزام بقرار الاستبعاد، غير أن تمسك الطالبين بالمشاركة أدى إلى حدوث خلافات داخلية بين المشاركين واللجنة المنظمة، ما ترتب عليه انسحاب بعض الأطراف وتعطل العرض بالكامل قبل استكماله.

وتابع أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الصورة الكاملة للواقعة، مؤكدًا وجود معلومات غير دقيقة في بعض الروايات المنتشرة، مشيرًا إلى أنه تم تحويل جميع الأطراف المعنية للتحقيق للوقوف على تفاصيل ما حدث بشكل رسمي.

كما أوضح أن الجامعة كانت قد عرضت إمكانية إعادة تقديم العرض المسرحي في موعد لاحق، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة على نفقتها، بشرط الالتزام الكامل بالقرارات التنظيمية، وعلى رأسها عدم مشاركة الطالبين محل القرار.

ولفت إلى أن مجلس كلية الحقوق كان قد اتخذ قرارًا إداريًا بشأن الطالبين، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار الضوابط الجامعية المعمول بها داخل المؤسسة، وليس كما تم تداوله بأنها قرارات فردية أو غير مؤسسية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جامعة العاصمة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية الفنية والثقافية باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة التي تضمن بيئة جامعية مستقرة وآمنة، وتعزز في الوقت نفسه من دور الجامعة كمركز لصناعة الإبداع والوعي وتنمية المواهب.