منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لوديتي روسيا

خاض منتخبنا الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض المدير الفني، مرانه لليوم الثالث، خلال معسكره المغلق في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، والذي انطلق رابع أيام عيد الأضحى، الموافق 30 مايو الماضي، استعدادًا لوديتي نظيره المنتخب الروسي، ضمن برنامج الإعداد لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب، نظيره الروسي، يومي 6 و 9 يونيو الحالي.

وتمكن الجهاز الإداري للمنتخب، بقيادة محمود حرب، ومحمد شوبير، إداريًا، من توفير كل متطلبات المعسكر، وترتيب معسكر منتخب روسيا، المقرر وصوله يوم 3 يونيو الحالي، للانتظام في معسكر بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعول الجهاز الفني لمنتخب الشباب على المباريات الودية القوية، لإعداد اللاعبين لخوض تصفيات التأهل لبطولة أفريقيا، وذلك من خلال اللعب مع المدارس المختلفة.

وكان منتخب الشباب، قد خاض مباراتين وديتين، الشهر الماضي، أمام نظيره العماني، انتهتا بفوز منتخبنا الوطني في اللقاءين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًا من: وائل رياض، مديرًا فنيًا ومحمود حرب، مديرًا للفريق وشريف عبدالفضيل، مدربًا عامًا وأحمد رءوف، مدربًا وإبراهيم عبدالجواد، مدربًا لحراس المرمى والدكتور قاسم قدري، مخططًا للأحمال وأحمد مصطفى، محلل أداء والدكتور هاجد العنتبلي، طبيبًا والدكتور صلاح عاشور، استشاريًا للعلاج الطبيعي ومحمد شوبير، إداريًا ومحمد السيد، مدلكًا، ومحمد عيد، مسئول المهمات