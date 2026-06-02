الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قطر 2026.. مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا

رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مواعيد مباريات منتخب مصر تحت 17 عامًا في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026.

مجموعة متوازنة للفراعنة الصغار

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما، في مجموعة تبدو متوازنة وتمنح الفراعنة الصغار فرصة قوية للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل المنتخب المصري منافسات البطولة بطموحات كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشواره القاري، والذي توج بالتأهل إلى المونديال للمرة الجديدة في تاريخه.

جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليونان يوم الخميس 19 نوفمبر، في لقاء يقام على ملعب 5 في تمام الرابعة مساءً.

وفي الجولة الثانية، يلتقي المنتخب المصري مع منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب 2، وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً.

أما الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فتشهد مواجهة منتخب بنما يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، على ملعب 3، في تمام الرابعة والنصف مساءً.

تأهل مستحق إلى المونديال

وكان منتخب مصر تحت 17 عامًا قد نجح في حجز مقعده ببطولة كأس العالم بعد مشوار قوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، حيث تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي، ليضمن المشاركة في الحدث العالمي المرتقب.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في مواصلة النتائج الإيجابية خلال منافسات كأس العالم، وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية، خاصة بعد الإنجاز الأخير بالحصول على الميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية، ما عزز من طموحات الجماهير قبل الظهور العالمي المنتظر.

