منتخب الناشئين يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة تنزانيا بنصف نهائي أمم أفريقيا

استأنف منتخبنا الوطني، تحت 17 عامًا تدريباته استعدادًا لمواجهة تنزانيا، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية، بالمغرب.

ويواجه منتخب الناشئين، بقيادة مديره الفني حسين عبداللطيف، نظيره التنزاني، في السابعة مساء الخميس المقبل، بملعب مولاي الحسن، في العاصمة المغربية الرباط.

وقرر عبداللطيف خوض لاعبيه التدريبات في الثامنة مساءً، للحصول على قسط أكبر من الراحة، بعد المجهود الذي بذله لاعبوه في مواجهة كوت ديفوار، بالدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، على أن تنطلق التدريبات، خلال اليومين المقبلين، في الخامسة مساءً بتوقيت الرباط.

واجتمع الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب الناشئين، والمشرف على المنتخب، بالجهاز الفني واللاعبين، قبل انطلاق التدريبات، ووجه لهم التحية على الظهور المشرف في الدور ربع النهائي.

بدوره، أشاد حسين عبداللطيف بالمستوى، الذي قدمه لاعبوه أمام كوت ديفوار، والروح العالية التي أظهروها، وأكد التمسك بمواصلة المشوار الناجح في كأس الأمم الأفريقية للناشئين، بتجاوز تنزانيا للعبور إلى المباراة النهائية.