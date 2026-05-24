تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، عن التشكيل الأساسي، الذي سيخوض مواجهة منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، بعد ضمان تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم بقطر، في نهاية العام الحالي.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : مالك عمرو.

خط الدفاع : محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد (الديزل ).

خط الوسط : أحمد بشير - عمر فودة.

ثلاثي وسط مهاجم : أدهم حسيب - أحمد صفوت - دنيال تامر .

مهاجم - خالد مختار.

وتضم قائمة البدلاء كلاً من:

محمد عبيد

عبد الله عمرو

أمير حسن

سيف المهدي

محمد نور

عمر عبد الرحيم

زياد سعودي

سيف كريم

عبد العزيز خالد ( إيفونا )

أمير أبو العز.