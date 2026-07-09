مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم ربع نقل ولودر على طريق مطروح الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 9 آخرون بإصابات متفرقة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم لسيارة ربع نقل بلودر امام قرية فوكة على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي.

بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى راس الحكمة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

اسماء المتوفى والمصابين

وتبين من الفحص أن المتوفى هو عماد الدين ع. خ 56 عامًا، من كفر الدوار.

كما استقبلت المستشفى 9 مصابين وهم

هاني ز.ب 49 سنه البحيره اشباه ما بعد الارتجاج

مصطفى ا. م 22 سنه المنيا خلع بالكتف الايمن

عماد ش.ا 39 سنه بحيره خلع بالكتف الايمن

نور أسامةا.م 24 سنه اسيوط اشتباه كسر الفقرات العنقيه والظهريه والرقبه

حسن م.ع 20 سنه اسيوط جرح بالراس 3 سم

اسلام ع.ع 45 سنه اسكندريه اشتباة كسر بالساق

محمد س.م 31 سنه البحيره اشتباه كسر في الانف اشتباه كسر في الزراع الايسر وكدمات بالوجه

محمد ا.م 28 سنه اسيوط كسر باليد اليمنى وكسر بالضلوع والحوض

احمد ف.م 40 سنه اسكندريه كدمات

تم تحرير محضر بالواقعة ينما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.