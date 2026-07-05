ضبط مصنع حلويات يستخدم زيوتًا مجهولة خلال حملة تموينية في مطروح

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث تمكنت من ضبط مصنع لإنتاج الحلويات يستخدم زيوت طعام مجهولة المصدر، في مخالفة للاشتراطات الصحية.

ضبط 300كيلو زيت مجهول

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 300 كيلو جرام من زيوت الطعام مجهولة المصدر، كما تم إعدام 60 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، شملت دقيقًا وطحينة وسكر جلوكوز، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات.

في سياق متصل، حررت الحملة 25 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، و14 محضرًا لعدم حمل العاملين في مجال تداول الأغذية شهادات صحية، بالإضافة إلى 7 محاضر لعرض وبيع لحوم طازجة دون تغطية، بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأكدت مديرية التموين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.