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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بفوز منتخب مصر ويشارك المواطنين احتفالاتهم على الكورنيش

محافظ مطروح يشارك المواطنين احتفالاتهم
محافظ مطروح يشارك المواطنين احتفالاتهم
ايمن محمود

تقدم اللواء  محمد الزملوط، محافظ مطروح، بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى منتخب مصر الوطني وجهازه الفني والإداري، وإلى الشعب المصري، بمناسبة التأهل المستحق إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

نموذج فى الاصرار 

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس الروح القتالية والأداء المشرف للاعبي المنتخب، الذين قدموا نموذجًا في الإصرار والانتماء، وأدخلوا الفرحة إلى قلوب المصريين.

وأعرب محافظ مطروح عن تمنياته لمنتخب مصر بمواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يليق باسم مصر ومكانتها.

مشاركة المواطنين الفرحة 

كما شارك ، محافظ مطروح، أهالي المحافظة والمصطافين احتفالاتهم بتأهل منتخب مصر الوطني إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب أستراليا، وذلك خلال تواجده على كورنيش مدينة مرسى مطروح.

أجواء احتفالية 


وشهد الكورنيش أجواءً احتفالية مميزة، حيث رفرفت الأعلام المصرية وتعالت هتافات الجماهير احتفالًا بالإنجاز التاريخي، فيما حرص المحافظ على التواجد وسط المواطنين ومشاركتهم الفرحة التي عمت أنحاء المدينة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقدم محافظ مطروح التهنئة لمنتخب مصر الوطني والجهاز الفني وكافة أبناء الشعب المصري، معربًا عن تمنياته بمواصلة المنتخب مشواره الناجح في البطولة وتحقيق مزيد من الانتصارات التي تسعد الجماهير المصرية.

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