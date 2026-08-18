لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

أعلن هشام فؤاد، مدافع الزمالك الشاب، انتهاء مشواره مع الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما وجه رسالة وداع إلى النادي وجماهيره عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

وكتب اللاعب رسالة عبر حسابه، أعرب خلالها عن فخره بارتداء قميص الزمالك والدفاع عن ألوان النادي، موجهًا الشكر إلى الإدارة والجهاز الفني وزملائه والجماهير على الدعم الذي تلقاه خلال الفترة الماضية.

وأكد هشام فؤاد أن رحيله يمثل نهاية مرحلة في مسيرته، لكنه سيحتفظ بالذكريات والخبرات التي اكتسبها خلال وجوده داخل القلعة البيضاء، متمنيًا التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

ويبلغ مدافع الزمالك 21 عامًا، وشارك مع الفريق الأول في 3 مباريات، بإجمالي 197 دقيقة، قبل أن يقرر الرحيل عن صفوف النادي.

ويستعد الزمالك حاليًا لانطلاق مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي مع الاتحاد السكندري مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى، على استاد القاهرة الدولي.