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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
رنا عصمت

خطفت الفنانة حورية فرغلي الأنظار بإطلالة كاجوال بسيطة، ظهرت خلالها بتيشيرت باللون الفوشيا الزاهي، في اختيار يعكس روحًا شبابية تجمع بين الأناقة والعفوية، بعيدًا عن الإطلالات الرسمية والتصميمات المبالغ فيها.

حورية فرغلي بدون مكياج

واعتمدت حورية فرغلي في إطلالتها على تيشيرت باللون الفوشيا، ونسقت مع إطلالتها بترك شعرها الأسود الطويل، وابتعدت عن وضع المكياج لتظهر ببشرتها الطبيعية.

May be an image of one or more people, fringe and people smiling
May be an image of one or more people, people smiling and heart
May be an image of one or more people and people smiling

و أثار حساب يحمل اسم الفنانة حورية فرغلي على موقع «فيس بوك» حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر شخص زعم اختراق الحساب منشورًا أعلن فيه عن بث مباشر لكشف تفاصيل تتعلق بعلاقة تجمع الفنانة بالمنتج عادل الخيال، دون توضيح طبيعة تلك التفاصيل.

وجاء في المنشور: «انتظروني لايف الساعة 8 مساءً لكشف الحقيقة كاملة مع المنتج عادل الخيال، وحكايات حورية فرغلي، وفلوسي اللي عندها».

نفت الفنانة حورية فرغلي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعرض منزلها لهجوم من مجموعة من البلطجية واستغاثتها بالشرطة.

وأكدت، في تصريحات خاصة، أن ما جرى لا يتعدى كونه مشادة نتجت عن تصادم بين سيارة وتاكسي أمام منزلها، موضحة أن الأمر تطور بين الطرفين بشكل طبيعي دون أي اعتداء عليها.

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