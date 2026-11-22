تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة، الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد قبطان، بجلسة الغد الاثنين 23 نوفمبر 2026، 3 قضايا بتهم تأسيس وإنشاء جماعات إرهابية

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

القضية الأولى رقم ٤٩٤٣ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أمن الدولة العليا

والمتهمان فيها من مركز سمنود بمحافظة الغربية بتهمتي التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمان وفقاً لأمر الإحالة بالتهم الأتية:

أولا : المتهم الأول:

١- أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: المتهم الثاني :

-إنضم للجماعة الإرهابية الواردة ببند الإتهام أولاً/١ مع علمه بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثالثا: المتهمان:

١)-ارتكبا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعا بيانات ومعلومات وأموال وأمدا بها الجماعة موضوع بند الإتهام أولاً وأعضاء بها ، بقصد إستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات

٢)-إستخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين المنتمين لجماعة إرهابية بأن إستخدما تطبيقي التواصل الإجتماعي (تيلجرام ، ثريما) لتبادل الرسائل التنظيمية والتكليفات فيما بينهما وأعضاء الجماعة موضوع بند الاتهام أولا على النحو المبين بالتحقيقات

٣)-قاما بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لإرتكاب جرائم إرهابية بأن رصدا إحدى دور العبادة المسيحية ومركز شرطة سمنود واقفين على قوام تأمينها وتسليح الخدمات الأمنية المعينة عليها ، كما رصدا أحد أبناء الطائفة المسيحية تمهيداً لاستهدافهم بعمليات إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات

القضية الثانية رقم ٧٤٢٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أمن الدولة العليا

والمتهم فيها من منطقة الخصوص محافظة القليوبية وفقاً لأمر الإحالة بالتهم الأتية

١- أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: أمد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية ومادية بأن أمدّ الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بأموال وإصدارات ومقاطع مرئية مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات

ثالثا: روج لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أستخدم حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) عبر شبكة المعلومات الدولية في الترويج لأغراض الجماعة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات

رابعا: إستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء أحد الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية بأن إتخذ من كتاب القرآن الكريم والشعائر الاسلامية منطلقاً للترويج بالكتابة والإذاعة عبر حساباته المسماة ( زكريا المهدي) الشيخ عبد الله زكريا المصري بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك على الشبكة الدولية للمعلومات لأفكار متطرفة تقوم على التطاول على الذات الإلهية والطعن في سماوية الدين الاسلامي والقران الكريم والإسقاط على شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقصد إثارة الفتنة وتحقير وإزدراء الدين الاسلامي على النحو المبين بالتحقيقات

القضية الثالثة رقم ٧٢٧٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أمن الدولة العليا

والمتهم فيها من مركز السنطة محافظة الغربية وفقاً لأمر الإحالة بالتهم الأتية:

أولا: أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: روج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول وبوسائل أخرى بأن روج للأنضمام للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ولأفكارها ومعتقداتها الداعية لإستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن جماعات تكفيرية على النحو المبين بالتحقيقات

ثالثا: أستخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب عمل ارهابي والتأثير على سير العدالة في شأن جريمة إرهابية بأن أنشأ حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي (تليجرام ،فيس بوك) لارتكاب الجريمة محل الإتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات

رابعا: أعد وحضر لإرتكاب جرائم إرهابية بأن رصد معسكر للقوات المسلحة بقرية سبطاس التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية ، ورصده لإحدى الخدمات الأمنية المتمركزة أمام بنك مصر بقرية شبراقاص التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية ، كما رصد إحدى الكنائس المتواجدة بنطاق مركز السنطة بمحافظة الغربية تمهيداً لإستهدافهم بعمليات عدائية على النحو المبين بالتحقيقات.