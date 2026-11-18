قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة متهم الانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون، في القضية رقم 3706 لسنة 2025 جنايات الزيتون، المقيدة برقم 931 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 15 فبراير 2027، للمساعدات الفنية.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري ومحاولة التعدي علي قوة أمنية ولكن تم ضبطه.