الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر.. بعد قليل

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر، في القضية رقم 17260 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 757 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «وليد .ف» بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.