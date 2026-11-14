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طلب رسمي.. مصر تتحرك لاستعادة رفات الكاهن المصري نخت من اسكتلندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طلب رسمي.. مصر تتحرك لاستعادة رفات الكاهن المصري نخت من اسكتلندا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور شريف شعبان، خبير الآثار المصرية القديمة وتاريخ الفن، إن استعادة رفات الكاهن المصري "نخت" الموجودة في متاحف مدينة جلاسكو الاسكتلندية تتطلب تقديم طلب رسمي من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية، عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.

وأضاف شعبان، خلال حواره في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"،  أن الطلب المقدم لاستعادة الرفات يخضع للدراسة لدى الجهة المسؤولة عن إدارة المتاحف، موضحاً أن الإجراءات في اسكتلندا قد تكون أقل تعقيداً مقارنة بدول أخرى مثل إنجلترا وفرنسا، نظراً لاختلاف طبيعة المؤسسات والجهات المسؤولة عن إدارة المتاحف.

وأوضح أن التحرك المصري يحتاج إلى متابعة مستمرة وضغط دبلوماسي، مع التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية إعادة الرفات إلى موطنها الأصلي، مشيراً إلى أن قرار المتحف إزالة مومياء نخت من قاعات العرض احتراماً لحرمة الموت يفتح مجالاً لمطالبة المؤسسة بإعادة الرفات إلى مصر بدلاً من الاكتفاء بنقلها إلى المخازن.

وأكد شعبان أن التحولات الأخلاقية في تعامل المتاحف مع الرفات البشرية يمكن أن تمثل فرصة لتعزيز المطالب المصرية باستعادة المومياوات، لافتاً إلى أن اتفاقية اليونسكو لعام 1970 تطرح إطاراً دولياً للتعامل مع الممتلكات الثقافية، وأن خصوصية الرفات البشرية وقدسيتها تمنح ملف استعادتها أهمية تستدعي تحركاً ومتابعة على المستوى الدولي.

الآثار متاحف مدينة جلاسكو وزارة السياحة

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