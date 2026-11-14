تصادم 7 سيارات على الطريق الحر بالقليوبية بسبب الشبورة المائية

شهد طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين 7 سيارات، شملت سيارات ملاكي وميكروباص، بنطاق مدينة قها في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، نتيجة انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، دون وقوع إصابات، فيما أسفر الحادث عن تلفيات متفاوتة بالسيارات.



وتزامن الحادث مع انتشار شبورة كثيفة غطت أجزاء واسعة من طريق بنها شبرا الحر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية متحركة على امتداده، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، الذين ناشدوا قائدي السيارات تخفيض السرعات والالتزام بالقيادة الهادئة خلال فترات تكون الشبورة، حفاظا على سلامة المواطنين.



ودفعت الإدارة العامة لمرور القليوبية بالأكمنة المتحركة وسيارات النجدة، للتعامل السريع مع أي بلاغات أو حوادث قد تنتج عن انخفاض الرؤية، كما وجهت عدة نصائح لقائدي السيارات، تضمنت الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، وعدم تجاوز السيارات الأخرى أو التوقف المفاجئ على الطريق.



وشملت التحذيرات ضرورة الالتزام بالحارة الوسطى، والاسترشاد بالخطوط الأرضية، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه قائدي المركبات الأخرى، مع تجنب المناورات المفاجئة، منعًا لوقوع حوادث جديدة خلال انتشار الشبورة.