نسألكم قراءة الفاتحة.. محمد علي رزق يعلن وفاة خاله

أعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة خاله، كرم عبد الحميد عبد الجواد عمارة، وذلك في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونعى محمد علي رزق، خاله، طالبًا من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه، وكتب: «البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى خالي كرم عبد الحميد عبد الجواد عمارة، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة».

محمد علي رزق

من جهة أخرى، حسم الفنان محمد علي رزق الجدل حول شخصية «نادية» التي تقدمها النجمة صبا مبارك في حكاية «جريمة في الزمالك»، بشأن طبيعة الدور وما إذا كانت شخصية شريرة أم ضحية للمجتمع، موضحًا أن الأخيرة قدمت الشخصية بحركة ذكية للغاية، إذ نجحت في إظهارها بصورة إنسانية من جميع الجوانب، سواء الجانب الطيب أو جانب الضحية، وهو ما قد يدفع البعض إلى التعاطف معها، لكنها في النهاية شخصية مذنبة.

وتابع الفنان محمد علي رزق حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا إن الجميع لديهم مبادئ إلى أن تأتي الفرصة، مؤكدًا أن شخصية نادية تظل مذنبة، بعدما أقدمت على قتل مدام جريتا، عقب سرقة مبلغ كبير من الدولارات، مشيرًا إلى أن صبا مبارك قدمت دورًا هائلًا وصعبًا ومركبًا في الوقت نفسه.

مسلسل سلطان الديب

وتحدث الفنان محمد علي رزق عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «سلطان الديب»، مع الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، قائلًا: «أحمد العوضي صديقي وأخويا وعشرة عمر، اشتغلنا مع بعض من زمان، عملنا "المزاج" و"الحصان الأسود" و"هروب اضطراري" و"كلبش 3"، فده مش أول تعاون بيني وبين العوضي، وأنا مبسوط إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني».