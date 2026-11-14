من الموهبة إلى أسطورة الفراعنة.. 15 عامًا صنعت عرش محمد صلاح التاريخي

لم يكن وصول محمد صلاح إلى الهدف رقم 70 بقميص منتخب مصر مجرد محطة جديدة في سجله التهديفي بل كان تتويجًا لرحلة دولية طويلة بدأت قبل أكثر من 15 عامًا عندما ظهر للمرة الأولى بقميص الفراعنة لاعبًا شابًا يبحث عن إثبات موهبته قبل أن يتحول تدريجيًا إلى قائد المنتخب وأحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية.

وبثنائيته في شباك مالاوي خلال الفوز العريض الذي حققه المنتخب بنتيجة 5-0 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 نجح قائد الفراعنة في كتابة فصل جديد من مسيرته بعدما تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن المدير الفني السابق للمنتخب والذي توقف عند 69 هدفًا دوليًا.

وبات صلاح منفردًا بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 70 هدفًا في إنجاز يعكس حجم الاستمرارية التي حافظ عليها اللاعب طوال سنوات رغم اختلاف الأجيال والمدربين والظروف التي مر بها المنتخب الوطني خلال تلك الفترة.

لكن قصة الرقم القياسي لا تبدأ من مواجهة مالاوي وإنما تعود إلى سبتمبر 2011 عندما كانت ملامح موهبة صلاح تتشكل في الملاعب الأوروبية بينما كان ينتظر فرصته الأولى لارتداء قميص المنتخب الأول.

البداية من سيراليون.. خسارة لم تمنع انطلاق الحكاية

في 3 سبتمبر 2011 سجل محمد صلاح ظهوره الدولي الأول مع منتخب مصر خلال مواجهة سيراليون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 1-2.

لم تكن البداية مثالية من حيث النتيجة لكنها كانت الخطوة الأولى في مسيرة استثنائية خاصة أن اللاعب لم ينتظر طويلًا حتى يفتتح سجله التهديفي الدولي بعدما سجل هدفه الأول في الفوز على النيجر بثلاثية نظيفة بعد نحو شهر من ظهوره الأول.

وكان صلاح قد لفت الأنظار بالفعل خلال مشاركاته مع منتخبات الناشئين والشباب إذ شارك في كأس العالم تحت 20 عامًا عام 2011 قبل أن يدافع عن ألوان المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012.

وقدم اللاعب مستويات مميزة في الأولمبياد بعدما سجل ثلاثة أهداف في دور المجموعات أمام البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروسيا ليؤكد امتلاكه قدرات هجومية مميزة رغم خروج المنتخب المصري من الدور ربع النهائي أمام اليابان.

2017.. البطولة التي وضعت صلاح بين كبار القارة

شهدت كأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون واحدة من أهم المحطات في مسيرة محمد صلاح الدولية بعدما لعب دورًا بارزًا في قيادة منتخب مصر إلى المباراة النهائية في البطولة التي أعادت الفراعنة إلى المنافسة على اللقب القاري بعد غياب طويل.

ونجح صلاح خلال مشوار البطولة في تسجيل هدفين وصناعة هدفين ليحجز مكانه ضمن التشكيلة المثالية للمسابقة بعدما كان أحد أبرز مصادر الخطورة في المنتخب المصري.

ورغم خسارة المباراة النهائية أمام الكاميرون فإن البطولة منحت صلاح مكانة مختلفة داخل المنتخب بعدما أصبح أحد أهم نجوم القارة الأفريقية وارتفعت التوقعات بشأن قدرته على قيادة جيل جديد لتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

ولم تتوقف مساهماته عند البطولة القارية إذ لعب دورًا حاسمًا في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الكرة المصرية الحديث عندما قاد الفراعنة إلى العودة لكأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا.

هدف الكونغو الذي أعاد مصر إلى المونديال

ارتبط اسم محمد صلاح بصورة مباشرة بعودة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعدما سجل خمسة أهداف خلال مشوار التصفيات الأفريقية وكان صاحب البصمة الأبرز في المواجهة الحاسمة أمام الكونغو.

وفي المباراة التي احتضنها استاد برج العرب سجل صلاح هدفين في الفوز التاريخي بنتيجة 2-1 وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليمنح المنتخب بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

وكانت تلك اللحظة واحدة من أكثر اللحظات رسوخًا في ذاكرة الجماهير المصرية بعدما أنهت سنوات طويلة من الانتظار وأعادت المنتخب إلى أكبر محفل كروي عالمي.

ورغم الإصابة التي تعرض لها صلاح في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول قبل انطلاق البطولة فإنه شارك في المونديال الروسي ونجح في تسجيل هدفين أمام روسيا والسعودية.

وأصبح صلاح أحد أبرز الوجوه المصرية في البطولة كما عادل رقم عبد الرحمن فوزي بوصفه الهداف المصري التاريخي في نهائيات كأس العالم آنذاك.

شارة القيادة.. من النجم الأول إلى الرجل المسؤول عن المنتخب

مع مرور السنوات لم يعد دور محمد صلاح داخل المنتخب مقتصرًا على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص بعدما أصبح أحد أبرز العناصر القيادية في غرفة الملابس وهو ما تُرجم بحصوله على شارة القيادة في سبتمبر 2019.

وجاءت تلك الخطوة لتؤكد التحول الكبير في مكانة اللاعب بعدما أصبح المسؤول الأول عن قيادة جيل جديد من لاعبي المنتخب والساعي إلى إعادة الفراعنة إلى منصات التتويج.

وفي كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر سجل صلاح هدفين أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا لكن مشوار المنتخب انتهى بصورة مخيبة عند دور الـ16 عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا.

وعاد قائد الفراعنة للمنافسة على اللقب القاري في نسخة 2021 التي أقيمت مطلع عام 2022 وقاد المنتخب إلى المباراة النهائية بعدما قدم مستويات مميزة خلال البطولة إلا أن الحلم انتهى مجددًا بالخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وتكرر السيناريو أمام المنتخب السنغالي في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 بعدما خسر الفراعنة فرصة التأهل إلى مونديال قطر بركلات الترجيح في واحدة من المحطات الصعبة التي عاشها صلاح مع المنتخب.

ورغم الإخفاقات الجماعية واصل اللاعب تعزيز رصيده التهديفي ليصل إلى الهدف الدولي رقم 50 في مارس 2023 قبل أن يضيف المزيد من الأهداف التي عززت موقعه في قائمة كبار هدافي الكرة المصرية.

من أبو تريكة إلى صدارة هدافي تصفيات المونديال

لم تقتصر أرقام محمد صلاح القياسية على إجمالي أهدافه مع المنتخب بل امتدت إلى المنافسات المختلفة بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي المصري في عدد الأهداف المسجلة بتصفيات كأس العالم.

وجاءت نقطة التحول في نوفمبر 2023 عندما سجل أربعة أهداف في الفوز الكبير على جيبوتي بنتيجة 6-0 ليتجاوز الرقم السابق المسجل باسم محمد أبو تريكة ويواصل بناء سجل تهديفي استثنائي في التصفيات الأفريقية.

وفي أكتوبر 2025 عاد صلاح ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته بعدما سجل هدفين أمام جيبوتي وأسهم في حسم تأهل مصر إلى كأس العالم 2026.

ورفع قائد الفراعنة رصيده إلى 20 هدفًا في تصفيات كأس العالم الأفريقية لينفرد بالرقم القياسي على مستوى هدافي القارة في التصفيات متجاوزًا أسماء بارزة مثل الإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو والجزائري إسلام سليماني.

وبذلك أصبح صلاح يمتلك سجلًا مميزًا على مستوى التصفيات القارية بعدما جمع بين صدارة هدافي المنتخب التاريخيين والتفوق التهديفي في مشوار التأهل إلى المونديال.

كأس أفريقيا 2025 ومونديال 2026.. أرقام جديدة في سجل القائد

واصل محمد صلاح حضوره التاريخي خلال كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت مطلع عام 2026 بعدما سجل هدفًا أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي.

وحمل الهدف رقمًا مميزًا في سجل مشاركات صلاح القارية إذ أصبح أول لاعب أفريقي يسجل في شباك 11 منتخبًا مختلفًا في تاريخ نهائيات كأس الأمم الأفريقية قبل أن ينهي المنتخب المصري مشواره في البطولة بالمركز الرابع.

أما في كأس العالم 2026 فقد خاض صلاح مشاركته الثانية في تاريخ المونديال بعدما سبق له الظهور في نسخة روسيا 2018.

وتمكن قائد الفراعنة من ترك بصمة جديدة خلال البطولة بعدما سجل وصنع في الفوز على نيوزيلندا كما أسهم في تعادل المنتخب أمام بلجيكا ليشارك في تحقيق أول انتصار لمصر في تاريخ مشاركاتها بنهائيات كأس العالم.

ورفع صلاح رصيده إلى ثلاثة أهداف في المونديال ليصبح الهداف المصري التاريخي في البطولة متجاوزًا رقم عبد الرحمن فوزي ويضيف إنجازًا جديدًا إلى قائمة أرقامه القياسية.