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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن شحاتة يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. ويكشف رأيه في ميدو

حسن شحاته
حسن شحاته
رباب الهواري

تحدث حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن المقارنة بين واقعة خروج أحمد حسام ميدو من معسكر المنتخب خلال فترة قيادته للفراعنة، والأزمة الأخيرة المتعلقة بمحمد صلاح وحسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب، مؤكدًا أن هناك اختلافًا في الظروف، لكن الموقفين يتشابهان من حيث المبدأ.

حسن شحاتة: الظروف مختلفة ولكن المبدأ واحد

وأكد حسن شحاتة أن واقعة ميدو مع منتخب مصر، وما حدث مؤخرًا بين محمد صلاح وحسام حسن، قد تختلفان من حيث التفاصيل والظروف المحيطة بكل منهما، لكنهما تتشابهان في النهاية فيما يتعلق بحقوق المدير الفني وصلاحياته داخل المنتخب.

وأوضح المعلم أن المدير الفني هو المسؤول الأول عن اختيار اللاعبين، وله كامل الحرية في التعامل مع عناصر فريقه وفقًا لرؤيته الفنية، سواء بإشراك لاعب في التشكيل الأساسي، أو استبداله، أو إبقائه على مقاعد البدلاء، أو حتى عدم الاعتماد عليه نهائيًا.

وأشار مدرب منتخب مصر الأسبق إلى أن هذه الأمور تحدث بصورة طبيعية داخل غرف الملابس، مؤكدًا أن المدير الفني يجب أن يمتلك الحرية الكاملة في إدارة فريقه، واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لمصلحة المجموعة.

وأضاف أن الاعتراضات أو المناقشات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدير الفني تظل جزءًا من طبيعة كرة القدم، خاصة أن غرفة الملابس تشهد دائمًا مواقف مختلفة، ويجب التعامل معها وفقًا لقواعد الانضباط والالتزام.

واقعة البرازيل.. شحاتة يكشف كواليس غضبه من اللاعبين

واستشهد حسن شحاتة بموقف سابق خلال مواجهة منتخب مصر أمام البرازيل، عندما انتهى الشوط الأول بنتيجة 3 أهداف، موضحًا أنه دخل غرفة الملابس بين الشوطين ووجه انتقادات حادة للاعبين وعنفهم بسبب الأداء والنتيجة.

وشدد المعلم على أن المدير الفني من الطبيعي أن يغضب من لاعبيه، ويوجه لهم اللوم أو الانتقادات عندما يرى أن الأداء لا يتناسب مع طموحاته، مؤكدًا أن هذه التصرفات تندرج ضمن مسؤوليات المدرب ولا ينبغي اعتبارها أمرًا استثنائيًا.

واختتم شحاتة حديثه بالتأكيد على أهمية احترام صلاحيات المدير الفني وقراراته، باعتبار أن الانضباط داخل غرفة الملابس أحد أهم عوامل نجاح أي منتخب أو فريق

حسن شحاته منتخب مصر محمد صلاح ميدو

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