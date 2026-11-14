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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث اللجنة المصرية: أطفال غزة يواجهون البرد داخل خيام متهالكة

محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة
محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة
محمد كمال

كشف محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن المنخفض الجوي الأخير تسبب في غرق نحو 70 ألف خيمة للنازحين الفلسطينيين، وإتلاف المواد التموينية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن انتهاء المنخفض لم ينهِ معاناة العائلات التي لا تزال تعيش داخل خيام بالية ومتهالكة.

المنخفض الجوي يغرق 70 ألف خيمة في غزة ويتلف مواد تموينية ومستلزمات طبية

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن قطاع غزة يواجه معاناة إنسانية كبيرة في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة، موضحًا أن خطورة الأوضاع وصلت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا أو أقل نتيجة البرد الشديد.

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية إلى أن مشاهد المعاناة خلال المنخفض الجوي كانت قاسية، إذ اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وجرفت السيول خيام العائلات، فيما ظلت الأسر طوال الليل تنتظر انحسار الأمطار التي استمر سقوطها، وهي تحمل أطفالها وتحاول حمايتهم من المياه والبرد.

وأوضح أن منسوب المياه داخل بعض الخيام ارتفع إلى متر وربما أكثر، كما تعرضت المواد التموينية للغرق، مشيرًا إلى أن مشاهد بكاء النساء والأطفال كانت مؤلمة، لا سيما أن بعض الفلسطينيين اعتقدوا أن خيامهم لن تكون قابلة للتعويض بعد ما تعرضت له من دمار وغرق.

ولفت منصور إلى أن ستة أطفال ارتقوا شهداء قبل المنخفض الجوي، بسبب الظروف الجوية القاسية، مؤكدًا أن أطفال غزة يواجهون البرد الشديد في ظل غياب المأوى الملائم.

وشدد على أن حجم الكارثة كان كبيرًا للغاية، وأن ما شهدته العائلات لم يكن مجرد تسرب للمياه إلى الخيام، بل أزمة إنسانية شملت فقدان المأوى وتلف الاحتياجات الأساسية، في وقت يعاني فيه النازحون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.

قطاع غزة المنخفض الجوي النازحون الفلسطينيون الأزمة الإنسانية

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