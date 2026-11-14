بحضور نقيب الأطباء ..السكري يتصدر مناقشات مؤتمر رابطة أطباء الباطنة بقنا

نظمت رابطة أطباء الباطنة بمحافظة قنا مؤتمرها العلمي الأول، برعاية نقابة أطباء قنا، وبمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية والاستشاريين والمتخصصين في أمراض الباطنة، إلى جانب حضور واسع من أطباء محافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد، في حدث علمي وطبي يعكس اهتمام الأطباء بمحافظات جنوب الصعيد بمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي.

وشهد المؤتمر حضور الأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل نقابة أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، الأمين العام لنقابة أطباء قنا، والدكتور محمود عبد المولى، أمين صندوق نقابة أطباء قنا ومقرر لجنة الروابط بالنقابة، والدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد، والدكتور وليد أبو العباس، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية.

كما شارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من أساتذة وأطباء الباطنة من مختلف الجامعات المصرية، ونخبة من الأطباء والمتخصصين بمحافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد، في حضور عكس أهمية الحدث العلمي وحرص المجتمع الطبي على دعم اللقاءات العلمية المتخصصة وتبادل الخبرات بين الأطباء.

رابطة أطباء الباطنة

وتُعد رابطة أطباء الباطنة إحدى الروابط العلمية والتخصصية التابعة لنقابة أطباء قنا، وتعمل في إطار منظومة الروابط بالنقابة، بهدف دعم النشاط العلمي والتخصصي، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أطباء التخصص، وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للأطباء.

وجاء تنظيم المؤتمر بجهود رابطة أطباء الباطنة بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور علي عثمان، رئيس الرابطة، والدكتور عبد القادر الهاشمي، نائب رئيس الرابطة، والدكتور أشرف أمين، أمين عام الرابطة، والدكتور محمد عواد، المنسق العام للرابطة، والدكتور محمد عثمان، أمين صندوق الرابطة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الدور الذي تقوم به الروابط التخصصية التابعة لنقابة أطباء قنا، وسعيها إلى إيجاد منصات علمية متخصصة تجمع الخبرات الأكاديمية والطبية، وتتيح للأطباء فرصة الاطلاع على أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الباطنة، ومناقشة التحديات الطبية والعملية التي تواجه الأطباء في التعامل مع الحالات المختلفة.

الكشف المبكر عن السكرى

وشهدت المناقشات العلمية اهتمامًا خاصًا بمرض السكري ومرحلة ما قبل السكري، باعتبارهما من الملفات الطبية التي تتطلب مزيدًا من الوعي والاهتمام بالكشف المبكر والتدخل الوقائي، حيث ركزت المحاور العلمية على أهمية الفحص الدوري واكتشاف المرض في مراحله الأولى، وعدم انتظار ظهور الأعراض أو المضاعفات قبل بدء التعامل الطبي.

كما تناولت المناقشات ضرورة تعزيز مفهوم الوقاية والتدخل المبكر، باعتبارهما من الركائز الأساسية للحد من المضاعفات الصحية، وتحسين جودة حياة المرضى، وتقليل الأعباء الناتجة عن تأخر التشخيص أو عدم انتظام المتابعة والعلاج.

ومن المحاور المهمة التي حظيت باهتمام المؤتمر التأكيد على أن مريض السكري لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد حالة تخص تخصص الغدد الصماء، وإنما يتطلب تقييمًا طبيًا شاملًا يأخذ في الاعتبار صحة القلب والكلى والعينين، إلى جانب متابعة عوامل الخطورة المصاحبة، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة للمريض ومتابعة حالته من مختلف الجوانب الصحية.

كما ناقش المؤتمر أهمية تحديث الخطط العلاجية وفقًا لأحدث الأدلة والتوصيات العلمية، مع ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين المرضى، واختيار الأساليب العلاجية المناسبة لكل حالة وفقًا لطبيعتها وظروفها الصحية، بما يحقق أفضل نتائج ممكنة للعلاج والمتابعة.

التكامل بين التخصصات والتعليم الطبي المستمر

ولم تقتصر المحاور العلمية على مرض السكري فقط، بل امتدت إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أطباء التخصصات المختلفة، باعتبار أن الرعاية الصحية الحديثة لم تعد تعتمد على تخصص واحد، وإنما تقوم على التعاون بين مختلف التخصصات للوصول إلى تقييم دقيق للحالة المرضية ووضع خطة علاجية متكاملة.

كما أكد المؤتمر أهمية التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي للأطباء، وضرورة إتاحة الفرص العلمية والتدريبية أمام شباب الأطباء، خاصة في محافظات الصعيد، بما يساعدهم على مواكبة التطورات المتلاحقة في الممارسات الطبية، والاستفادة من خبرات كبار الأساتذة والاستشاريين.

ويمثل هذا الجانب أحد الأهداف المهمة لتنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة، حيث لا تقتصر فائدتها على عرض المعلومات والأبحاث الحديثة، وإنما تمتد إلى بناء جسور التواصل بين الأجيال المختلفة من الأطباء، ونقل الخبرات العملية، وتبادل التجارب المهنية والعلمية.

نقابة أطباء قنا تدعم الروابط العلمية والتخصصية

وتأتي رعاية نقابة أطباء قنا للمؤتمر تأكيدًا على اهتمامها بدعم الروابط العلمية والتخصصية التابعة لها، وتشجيع المبادرات التي تستهدف تطوير المستوى العلمي والمهني للأطباء، وتوفير المناخ المناسب لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الطبية التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما يعكس حضور قيادات النقابة العامة للأطباء، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام النقابة العامة، أهمية دعم الأنشطة العلمية بالمحافظات، وتعزيز التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والروابط التخصصية.

ويؤكد المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء الباطنة بمحافظة قنا أن النشاط العلمي والتدريب المستمر يمثلان ركيزة أساسية في تطوير الممارسة الطبية، وأن دعم الأطباء علميًا ومهنيًا ينعكس بصورة مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم الحركة العلمية والطبية بجنوب الصعيد

ويعد المؤتمر انطلاقة مهمة لرابطة أطباء الباطنة بمحافظة قنا، وخطوة نحو استمرار تنظيم الفعاليات العلمية المتخصصة التي تجمع أساتذة الجامعات والخبرات الطبية المتميزة بأطباء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد.

كما يعكس نجاح تنظيم هذا الحدث أهمية استمرار التعاون بين الروابط التخصصية ونقابة أطباء قنا والمؤسسات الأكاديمية والطبية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأطباء لتطوير قدراتهم العلمية والعملية، ويعزز مكانة محافظة قنا كمركز فاعل لاستضافة المؤتمرات والأنشطة الطبية والعلمية بمحافظات الصعيد، فالمؤتمرات العلمية ليست مجرد لقاءات لتبادل المعلومات، وإنما استثمار حقيقي في الطبيب وخبراته، وخطوة ضرورية نحو منظومة صحية أكثر تطورًا، تقوم على العلم والوقاية والتشخيص المبكر والرعاية المتكاملة للمريض.





