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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الأمن القومي الأمريكي بعد توقف حركة الطيران : لا داعي للقلق

وزير الأمن القومي الأمريكي
وزير الأمن القومي الأمريكي
محمود نوفل

صرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، بأنه "لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن ما حدث كان هجوماً خبيثاً".

وفي حديثه للصحفيين خارج البيت الأبيض حول قرار وقف حركة الطيران في جميع مطارات الولايات المتحدة، أوضح مولين أنه "لا توجد أي إشارة حتى الآن إلى أن الأمر يتعلق بهجوم خبيث؛ فكل ما في الأمر، في الوقت الراهن، هو تعطل في شبكة الاتصالات".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان السبب قد يعود إلى الذكاء الاصطناعي أو هجوم سيبراني، أشار مولين  إلى أن آخر مرة توقفت فيها حركة الطيران على مستوى البلاد كانت “في أحداث 11 سبتمبر”.

 كما سعى لطمأنة عائلات المسافرين بأن هذا العطل ليس جزءاً من هجوم إرهابي، قائلاً: "لا داعي للقلق بشأن أحبائكم الذين يسافرون جواً".

وأضاف: "بينما نواصل التحقيق في أسباب هذا العطل، ينبغي دائماً وضع احتمالية الهجمات السيبرانية في الاعتبار -نظراً لتكرار وقوعها- لكن حتى هذه اللحظة، لم يتضح السبب بعد".

وإختتم : وبعد استعادة الاتصالات والسماح للطائرات المحلقة في الجو بالهبوط،  سنواصل العمل للكشف عن السبب الجذري لهذا العطل".

وزير الأمن القومي الأمريكي توقف الطيران في أمريكا أحداث 11 سبتمبر مطارات الولايات المتحدة هجوم سيبراني

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