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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس المركز الأوكراني للحوار: أمريكا لها مصالح وتحاول لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

مفاوضات روسيا وأوكرانيا
مفاوضات روسيا وأوكرانيا
هاني حسين

قال الدكتور  عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، إنّ  الإجراءات الأمريكية المتعلقة بنقل الرسائل بين الأطراف تأتي في إطار بروتوكولي، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى أداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، والاستفادة من قدرتها على جمع الطرفين، كما حدث سابقاً وخلال المباحثات التي استضافتها أبو ظبي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نقل الرسائل يُعد استكمالاً لدور المباحثات التي جرت، موضحاً أنّ اللقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها نقل وجهة النظر الأمريكية بشأن ما جرى بحثه في مفاوضات أبو ظبي، إلى جانب توضيح الرؤية الأمريكية تجاه ما طُرح خلالها.

وأشار إلى أنّ هذه اللقاءات قد تتطرق أيضاً إلى مسألة إشراك أوروبا في المفاوضات، ومدى قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، خاصة أنّ أوروبا أصبحت طرفاً في هذا الملف، وهو ما يستدعي الاتفاق على طبيعة مشاركتها، وما إذا كانت المفاوضات ستُجرى بمشاركة روسية وأمريكية وأوروبية.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة، منذ بداية رئاسة ترامب، تتولى دور الوسيط وناقل الرسائل، بعدما أصبح دورها قائماً على محاولة الجمع بين هاتين المهمتين، مؤكداً أنّ واشنطن تسعى إلى تقريب المواقف بين الطرفين من خلال هذا الدور.

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة دولة ذات سيادة ولها مصالحها الخاصة، وتحاول في الوقت نفسه الاضطلاع بدور الوسيط، محذراً من أنّ تداخل هذه المصالح والقضايا قد ينعكس سلباً على قدرتها على الجمع بينها بالشكل المطلوب، وقد يحول دون تحقيق نتائج ملموسة.

روسيا اوكرانيا كييف موسكو اخبار التوك شو

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