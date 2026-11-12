التشيك تدرس تزويد أوكرانيا بـ16 طائرة لتعزيز قدراتها في مواجهة المسيّرات

تدرس جمهورية التشيك تزويد أوكرانيا بما يصل إلى 16 طائرة من طراز «L-39 Skyfox» النفاثة، المخصصة للتدريب والمهام التكتيكية، لمساعدتها في التصدي للطائرات المسيّرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي كاريل هافيليتشيك، للصحفيين عقب زيارة عمل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن بلاده سبق أن أكدت نقل أربع طائرات من هذا الطراز إلى أوكرانيا، فيما تجري حاليا مفاوضات بشأن تسليم 12 طائرة إضافية.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية، اليوم /الخميس/، عن هافيليتشيك قوله : "ناقشنا أمر نقل 12 طائرة إضافية، وهناك تأكيد مبدئي على إمكانية المضي قدما في هذا الاتفاق".

وكانت أوكرانيا قد أبدت اهتماما سابقا بالحصول على طائرات هجومية خفيفة من طراز «L-159 ALCA» التابعة للجيش التشيكي، لاستخدامها في التصدي للطائرات المسيرة غير أن حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش رفضت تسليم هذه الطائرات، مؤكدة حاجة القوات المسلحة التشيكية إليها، فيما قال رئيس هيئة الأركان العامة ميروسلاف هلافاتش، الشهر الماضي، إن ملف تسليم طائرات «L-159» أُغلق، لكنه أشار إلى إمكانية نقل طائرات «L-39 Skyfox» إلى أوكرانيا.

وتنتج شركة «Aero Vodochody» التشيكية نحو 12 طائرة من طراز «L-39 Skyfox» سنويا، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 18 طائرة سنويا. وباعت الشركة أكثر من 40 طائرة من هذا الطراز، فيما حُجز إنتاجها بالكامل حتى الربع الثاني من عام 2027، وفقا لبيانات سبتمبر الماضي.

ومن المرجح أن تحصل أوكرانيا على النسخة المضادة للمسيّرات المعروفة باسم «Drone Hunter»، التي لا تزال قيد التطوير، وصُممت أساسا لتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية بتكاليف تشغيل أقل مقارنة باستخدام المقاتلات التقليدية.

وسبق أن عرضت الشركة تصميما لهذه النسخة مزودا بنظام استهداف كهروضوئي وقواذف لصواريخ موجهة عيار 70 ملم، بالتعاون مع شركات، من بينها «تاليس» البلجيكية، لدمج الأنظمة واختبارها. ولم تدخل هذه النسخة الخدمة العملياتية حتى الآن، ولا تزال قدراتها بحاجة إلى إثبات من خلال مزيد من الاختبارات.