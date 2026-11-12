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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتى الجمهورية: بناء العقل الناقد أساس مواجهة الشائعات

الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية
الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية
إيمان طلعت

دعا الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إلى تضافر الجهود المؤسسية والعلمية التي تجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الواقعي، لبناء عقل مسلم واعٍ وناقد، لا ينقاد وراء كل ما يُنشر أو يُتداول، بل يجعل من التثبّت والتبصّر منهجًا دائمًا في التلقي والحكم على الأشياء، جاء ذلك في منشور توعوي نشرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن حملتها للتوعية بخطورة الشائعات.

جمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع

أكد المفتي أن مواجهة الشائعات تحتاج إلى جهود لا تكتفي بالرؤية الشرعية وحدها، بل تقرنها بفهم دقيق للواقع ومتغيراته، حتى يكون المتلقي قادرًا على الفحص والتمييز.

عقل مسلم لا ينقاد وراء كل ما يُنشر

وأوضح أن الهدف هو تكوين عقل ناقد لا يسلّم بكل ما يُتداول على وسائل التواصل أو غيرها، ويُخضع ما يصله للتمحيص قبل تصديقه أو نشره.

وشدد على أن التثبّت والتبصّر يجب أن يكونا نهجًا ثابتًا في التعامل مع الأخبار والمعلومات، لا موقفًا يُستدعى عند الأزمات فقط.

جمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع مفتى الجمهورية مواجهة الشائعات بناء العقل الناقد أساس مواجهة الشائعات

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