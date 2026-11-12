الهلال الأحمر المصري يواصل إغاثة أهالي غزة بقافلة «زاد العزة» 311

دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم الأربعاء، بقافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 311، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وضمت القافلة إمدادات شتوية أساسية، شملت أكثر من 3 آلاف و70 خيمة، و20 ألفاً و400 بطانية، وما يزيد على 57 ألفاً و600 قطعة ملابس شتوية، وذلك في إطار الجهود الإغاثية لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

وحملت القافلة أكثر من ألفين و378 طناً من المساعدات المتنوعة، تضمنت أكثر من ألف و424 طناً من السلال الغذائية والدقيق، وما يزيد على 415 طناً من المستلزمات الإغاثية والطبية والأدوية العلاجية، فضلاً عن أكثر من 539 طناً من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.