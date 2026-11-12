الرئيس السيسي: سرعة تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للنقل الجوي وتنشيط السياحة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة سرعة العمل على تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال منتدى مصر 2026، بشأن تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة لقطاع النقل الجوي، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشدد الرئيس، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسئولين، على أهمية توسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، وتعزيز قدرة قطاع الطيران على دعم حركة السفر والسياحة.

وتضمنت التوجيهات الرئاسية تحفيز حركة الطيران الخاص، والعمل على رفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، بما يدعم تنوع وسائل الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني، وتطوير منظومة النقل الجوي، بما يتواكب مع مستهدفات تنشيط السياحة وزيادة موارد النقد الأجنبي.