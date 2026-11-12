الرئيس السيسي: إنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة وفق أحدث المعايير العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي وفق أحدث المعايير العالمية، مع تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتابع الرئيس السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسئولين، الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف تعزيز مكانة مطار القاهرة كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.

ويستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد خلال إنشاء الصالة الجديدة، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، وتعزيز قدرات المطارات المصرية على استيعاب الزيادة في حركة السفر والركاب.