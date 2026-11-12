الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” فتح باب الترشح للدول المهتمه لاستضافة 3 نسخ جديدة من كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد قرار العودة إلى تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين.

النسخ المطروحة للاستضافة :

كأس أمم أفريقيا 2028.

كأس أمم أفريقيا 2031.

كأس أمم أفريقيا 2033.

المواعيد النهائية للتقديم:

على ان يكون يوم 17 نوفمبر 2026 آخر موعد لإعلان الاهتمام باستضافة البطولة ويوم 8 ديسمبر 2026 آخر موعد لتقديم ملفات الترشح الكاملة.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر، في ظهوره الأول مع المنتخب، لبدء معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تنطلق مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مالاوي، 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.