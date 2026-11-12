محمد عبد الجليل: علي ماهر مطالب بالحفاظ على القوام الأساسي لمنتخب مصر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، مطالب بالحفاظ على التشكيل الأساسي للفراعنة خلال الفترة المقبلة، مع إجراء تعديلات محدودة على بعض المراكز.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "علي ماهر لازم يلعب بنفس التشكيل الأساسي للمنتخب، مع إجراء تعديل في لاعب أو اثنين، ومن حسن حظه أن مباراة مالاوي الأولى ستقام على استاد القاهرة".

وأضاف: "سنرى من علي ماهر أشياء بسيطة جدًا، لكنها ستُحدث فارقًا كبيرًا مع منتخب مصر، وهو يحاول حاليًا لمّ الأجواء وتوحيد الصفوف داخل المنتخب".

موعد مباراة منتخب مصر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن يُقام المران الأخير على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية على استعدادات الفراعنة قبل اللقاء، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.