عموتة قلقان.. 5 نجوم يغيبون عن الأهلي قبل لقاء بيراميدز

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غيابات في صفوفه قبل مواجهة بيراميدز القادمة في الدوري والمقرر لها التاسعة مساء 23 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة.

ويأمل المغربي الحسين عموتة، فى تجهيز البدلاء بشكل مثالى خاصة أن الفريق الأحمر يتطلع لتحقيق الفوز على نظيره السماوى بعدما خسر منه مرتين فى بطولة الدورى العام الماضى التى توج الزمالك بلقبها وحل بيراميدز ثانيا والأهلى فى المركز الثالث.

ومن المنتظر أن يحصل الحسين عموتة المدير الفنى للأهلي على تقرير طبي شامل قبل مران الفريق الأحمر اليوم بشأن حالة لاعبيه المصابين والذين نرصدهم فى التقرير التالى :

1- محمد مجدى آفشة :

أجرى محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأول بالنادى الأهلى جراحة ناجحة لأزالة الزائدة ويتابع الجهاز الطبى تطورات حالة الصحية من أجل تحديد مدة العلاج اللازم قبل عودته مرة أخرى للانتظام فى تدريبات الفريق .

2- عمرو الجزار :

تعرض عمرو الجزار مدافع الأهلى لقطع فى الرباط الصليبى للركبة بالإضافة لإصابة فى الغضروف الداخلى وذلك أثناء مشاركته فى لقاء الأهلى والمقاولون العرب بالدورى فى العاشر من سبتمبر 2026 حيث سقط اللاعب عقب اصابته بالتواء فى الركبة أثناء تشتيت الكرة دون تدخل.

وأجرى عمرو الجزار جراحة ناجحة فى النمسا ويواصل برنامجه التأهليى على أمل العودة فى أسرع وقت للملاعب .

3- يوسف بلعمرى :

أعلن النادى الأهلى إصابة المغربى يوسف بلعمرى الظهير الأيسر للفريق بقطع فى الرباط الصليبى للركبة فى الثالث عشر من أغسطس الماضى .

وتعرض يوسف بلعمرى للإصابة أثناء مشاركته فى مباراة بادالونا الإسبانى الودية والتى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة فى بداية معسكر الفارس الأحمر استعدادا للموسم الجديد.

ويواصل يوسف بلعمرى برنامجه التأهليى من الإصابة القوية على أمل التعافى والعودة للمستطيل الأخضر فى أقرب وقت .

4- أحمد نبيل كوكا :

ينتظر الحسين عموتة المدير الفنى للأهلى تقرير الجهاز الطبى للإطمئنان على ىسلامة لاعب الفريق أحمد نبيل كوكا الذى يعانى من آلام حادة أسفل الظهر .

ويجيد أحمد نبيل كوكا اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب مما يمنح المدير الفنى أريحية فى التشكيل حال الإستعانة بخدماته .

5- محمد عبدالله:

يعانى محمد عبدالله لاعب الأهلى الصاعد وصاحب الموهبة الكبيرة من شد فى العضلة الخلفية الأمر الذى يتطلب ارحته من التدريبات وهو ما يجعل الجهاز الفنى بقيادة الحسين عموتة يتابع حالته مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى على أمل الاستعانة بخدماته فى لقاء بيراميدز القادم .

كما تسيطر حالة من القلق على الحسين عموتة المدير الفنى للنادى الأهلى خوفا من تعرض أى من لاعبى الفريق الأحمر المنضمين لصفوف المنتخبات الوطنية للإصابة قبل لقاء بيراميدز القادم خاصة أن الخسارة تعنى تراجع أسهم المغربى فى البقاء على رأس الإدارة الفنية للفارس الأحمر .