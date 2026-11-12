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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلب يقتحم السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كلب في المهرجان
كلب في المهرجان
يمنى عبد الظاهر

لفت موقف طريف أنظار الحضور خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما ظهر كلب على السجادة الحمراء بشكل مفاجئ، وسط وجود الكاميرات ونجوم الفن المشاركين في فعاليات الافتتاح.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الكلب وهو يتجول على السجادة الحمراء، ما أثار حالة من الدهشة بين المتابعين، الذين تفاعلوا مع المشهد بتعليقات متباينة.


انطلقت فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، برئاسة الفنان حسين فهمى، والتى تتواصل حتى نوفمبر الجارى، تحت عنوان «خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة»، احتفاءً بمرور نصف قرن على تأسيس المهرجان عام 1976، واستعادة لمسيرة امتدت عبر خمسة عقود، شهدت مشاركة أجيال متعاقبة من صناع السينما، وقدمت تجارب من مختلف أنحاء العالم، وأسهمت فى ترسيخ مكانة القاهرة على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 145 فيلمًا وعملًا سينمائيًا من 64 دولة وجهة إنتاج، تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة والتجارب السينمائية الغامرة، إلى جانب 109 عروض أولى بمستوياتها المختلفة، فى برنامج يضم مسابقات وأقسامًا متنوعة، ويستهدف إتاحة مساحة لعرض تجارب سينمائية من مدارس وثقافات متعددة، ودعم المواهب الجديدة، وفتح قنوات للتواصل بين صناع الأفلام والجمهور.

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