انفجار ناقلتي نفط مخالفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط مخالفتين لانفجار أثناء عبورهما الليلة الماضية مسارا غير مصرح به في هرمز.



وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له : الناقلتان العملاقتان (سوبر تانكر) كانتا تحملان أكثر من 4 ملايين برميل من النفط.



وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن أي سفينة تُطفئ أنظمتها الملاحية في مضيق هرمز وتتعاون مع الجيش الأمريكي بعبور المسار غير المصرح ستواجه المصير نفسه.

وقدمت إيران رداً وصفته بالواضح والشفاف إلى الولايات المتحدة، يتضمن مطالبها لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق جديد، بينما تنتظر طهران قراراً رسمياً من واشنطن بشأن المقترحات التي نقلتها عبر الوساطة القطرية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، الأربعاء، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بمطالبها، مؤكداً أن الكرة أصبحت الآن في ملعب واشنطن، وعليها اتخاذ قرار وإعلانه.

وأضاف قاليباف أن طهران لم تتلق حتى الآن رداً رسمياً أو محدداً من الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن الأولوية الإيرانية تتمثل في تحقيق السلام إذا وافقت واشنطن على الشروط المطروحة، وأن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب التي امتدت لأشهر.

7 شروط إيرانية لإنهاء الحرب

وأكد رئيس البرلمان الإيراني تمسك بلاده بسبعة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، تشمل رفع الحصار الأمريكي والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها الجبهات المرتبطة بما تسميه طهران «جبهة المقاومة».

وتتضمن المطالب أيضاً الإعلان رسمياً عن انتهاء الحرب بدلاً من الاكتفاء بوقف إطلاق النار، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، إلى جانب ضمانات تتعلق بالمرور الآمن للسفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني.

وأوضح قاليباف أن هذه المطالب مدرجة في مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها مع واشنطن في إسلام آباد، وأن تنفيذها يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة قبل الدخول في مفاوضات جوهرية.

وفي المقابل، حذر قاليباف من استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، قائلاً إن واشنطن ستواجه هزيمة أخرى إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى الحرب.

وشدد على أن إيران مستعدة لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل معاً، والرد على أي هجوم، مدعياً أن القوات المسلحة الإيرانية عززت دفاعاتها وأعادت تنظيم صفوفها استعداداً لأي مواجهة جديدة.

كما اتهم واشنطن بفرض حصار يؤثر على الإمدادات الغذائية والتجارة والخدمات الصحية داخل إيران، محذراً من أن استمرار القتال ستكون له تداعيات خطيرة على أمن الدول الإقليمية واقتصاداتها.

مضيق هرمز ورقة ضغط في المفاوضات

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد قاليباف أن الممر المائي الاستراتيجي لن يعود إلى أوضاعه السابقة للحرب، مشيراً إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن، وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف أن ترتيبات إدارة المضيق تخضع للنقاش ضمن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ما يجعل ملف الملاحة أحد أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.

انعدام الثقة يعطل الاتفاق

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق تتمثل في انعدام ثقة طهران بواشنطن، وما وصفه بالمطالب الأمريكية المفرطة، مؤكداً أن إنهاء حالة «لا حرب ولا سلام» يمثل هدفاً إيرانياً سواء عبر التفاوض أو الردع المستدام.

وكشف أن جهود الوساطة الإقليمية، التي تشارك فيها باكستان وسلطنة عمان، ساهمت في تقليص المهلة المقترحة للرد من سبعة أيام إلى يومين.

وأوضح أن المفاوضات يديرها فريق إيراني لم يتغير، من خلال لجنة تضم ستة أعضاء داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي.